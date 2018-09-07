الخدمات المساندة بالرياض توفر فرص العمل لمستفيداتها من ذوات الإعاقة

الرياض(صدى):

أطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مبادرة ” كاسب ” الاجتماعية، الهادفة إلى توفير فرص العمل للحالات المستفيدة من خدماتها، بالتعاون مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات الأهلية الأخرى .

وأوضحت مديرة الوحدة نورة السلطان, أن الوحدة وضعت آلية واضحة لتنفيذ المبادرة وخصصت لذلك فريق عمل مكون من ” اخصائيات نفسيات ، واخصائيات اجتماعيات، واخصائيات العلاج الطبيعي يتولى مهمة تقييم القدرات المكتسبة للحالات والتعرف على احتياجات الوظائف المتاحة تحت إشراف مباشر من إدارة الوحدة.

وأشارت إلى أن الآلية تمر بعدة مراحل، أولها استقطاب الشراكات ودراسة العروض المقدمة للتأكد من مدى جودتها ومناسبتها للفئات المستفيدة، ثم اختيار الجهة وعقد الشراكة معها، ثم مرحلة الحصر والفرز للحالات لاختيار المستفيدات الأكثر ملائمة للوظائف المطروحة وتدوين بياناتهن في نماذج مخصصة أعدت لذلك، بعد ذلك تأتي المرحلة ما قبل الأخيرة بالتواصل معهن وتعريفهن بالفرص الوظيفية المتاحة لهن في سـوق العمل، وفي المرحلة النهائية يتم حصر أسماء المرشحات ترشيحاً نهائياً ورفعها للجهة المعنية بالتوظيف لتتولى بدورها مهمة التنسيق والتوظيف بما يتناسب مع خطة العمل لديها ونوعية الوظائف الشاغرة مع مراعاة قدرات كل مرشحة ورغباتها الشخصية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تنفذها وحدة الخدمات المساندة للإناث طوال العام ،إلى جانب خدماتها الأساسية بهدف الإسهام في انتقال مستفيداتها من الرعوية للتنموية، وإعطائهن الفرصة للكشف عن قدراتهن الذاتية، وتمكينهن من الحصول على دخل مادي مستقل كبقية أفراد المجتمع.