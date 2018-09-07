” الزكاة والدخل ” توضح موقف خدمات التأمين من ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن خدمات التأمين يتم فرض عليها ضريبة قيمة مضافة بعد 1 يناير 2018.

جاء ذلك ردًا على سؤال لموطن، قال فيه: ” أن أخذت تأمين على السيارة في ٢٦/٧/٢٠١٧.. وأمس أرسلو. رسال سدد الضرائب هل لهم حق أو لا ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع للهيئة عبر موقع ” تويتر ” : ” يعد توريدًا مستمرًا للخدمات ويتم فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات التأمين بعد 1 يناير 2018 ويتم احتساب الضريبة على الجزء المتعلق بالخدمات المقدمة بعد 1 يناير 2018 ” .