سحب رعدية ممطرة وعوالق ترابية في مناطق المملكة.. غدًا

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، على مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن هناك استمرار في تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) تمتد إلى الإجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الحدود الشمالية.

وأضافت : ” كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي (الرياض، القصيم) والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء منها ” .