إصطدام سيارة بالمصلين في الحرجة.. والأهالي يطالبون بمطبات صناعية

أبها(صدى):

وقع حادث اصطدام سيارة بسيارات المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة من جامع راحة سنحان بمحافظة الحرجة في عسير، ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتفصيلا؛ اصطدمت سيارة كان قادمة من الحرجة باتجاه نجران بسيارات المصلين بجامع راحة سنحان القريب من تقاطع راحة، وصادف ذلك خروج المصلين من صلاة الجمعة.

وذكرت مصادر أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجراح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفى، وإلحاق الضرر بثماني سيارات، وباشرت الجهات المعنية الحادث.

وطالب الأهالي بتنفيذ مطبات اصطناعية للحد من الحوادث الناجمة عن كثافة الحركة المرورية داخل التقاطع الذي يخدم عشرات القرى وأكثر من 13 مرفقاً حكومياً، مؤكدين أن هذه المطالب مستمرة منذ 30 عاماً بدون الاستجابة حتى من خلال وضع إشارة للتهدئة.