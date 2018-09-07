بالفيديو.. شابان يثيران الجدل بإصطيادهم الطيور بين المنازل في حائل

إبراهيم الزهراني(صدى):

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل اليوم الجمعة، حيث إلتقطت إحدى كاميرات المراقبة أمام منزل ووثقت قيام شابين بإصطياد الطيور بين المنازل ببندقية في محافظة حائل.

وأظهر ” المقطع ” ، توقف سيارة الشابان أمام أحد المنازل وقام بإشهار بندقيته وصاد طائر ثم ترجل من المركبة وأخذ صيده وركب مرة أخرى وغادرا المكان.

وتفاعل عدد من المغردين مع المقطع حيث نشر أحد المغردين يدعى ” سامي المرشد أبو ياسر ” مقطع فيديو كرد على ” الفيديو المتداول ” عن أخلاقيات الصيد للدكتور ” علي الشبل “.