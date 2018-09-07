بالصور.. سقوط 3 مواطنين بحوزتهم حبوب مخدرة وأموال مجهولة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

استوقف رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مركبةً يقودها مواطن ويرافقه شخص آخر، وبالاشتباه في وضعهما تم تفتيش الأشخاص والمركبة، ووُجدت علبة مغناطيس مخبّأة داخل الشاص بداخلها عدد (7) حبات، يُحتمل أن تكون من نوع الكبتاجون المخدر، وبالتأكد من وضع المُرافق اتضح أنه مطلوب لمكافحة المخدرات، وتم تسليم الأشخاص والمضبوطات لمخدرات الليث.

كما تمكن أمن الطرق من استيقاف مركبة أخرى كورية الصنع بقيادة مواطن سعودي، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قرابة حبتيْ كبتاجون وقطعة بنية اللون يُعتقد أنها حشيش مخدر، وبتفتيش المركبة عُثِر بداخلها في موقع مخفي داخل المركبة على مبلغ مالي يتجاوز 16 ألف ريال، وبالاستفسار عن المبلغ لم يحدد الشخص إجابة واضحة؛ فجرى تسليمه بمحضر لمخدرات الليث.