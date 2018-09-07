بنك يرفض إعطاء القرض لمستفيد.. ” الصندوق العقاري ” يرد

عادل الحربي (صدى):

اشتكى أحد المستفيدين من صندوق التنمية العقارية، من أن الجهة الممولة رفضت إعطائه القرض لبناء عقار في قرية.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إني متقدم على الصندوق من عام ١٤٢٦ وعندما وصل سراي . تم تحويلي للبنك . وعندما رحت للبنك رفض يمولني بنك الرياض . مع العلم اني بنيت بيت ع الارض اللي قدمت عليها جاهز برخصة بناء ومخطط معتمد وبطريقه نضامية . إلا ان بنك الرياض رفض إعطائي قرضي بحجة ان العقار في قرية ” .

وردّ عليه حساب العناية ببالمستفيدين التابع للصندوق، قائلًا : ” طبقاً لسياسة الجهة الممولة، لا يمكن البناء على أرض تقع في منطقة عشوائية، لكن يمكنك الاستفادة من القرض العقاري ” التمويل المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة ” .