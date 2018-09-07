لادا فيستا سبورت تنطلق بصورة رسمية كسيارة سيدان رياضية بسعر محدود

موسكو(صدى):

ربما تكون لادا 4×4 Vision التجريبية الأكثر جذباً للانتباه في معرض موسكو للسيارات, ولكن الصانع الروسي استغل المعرض للكشف عن موديل فيستا جديد هو فيستا سبورت وهي نسخة أكثر ديناميكية من سيارة لادا السيدان المدمجة المعروفة والتي تأتي بوحي النسخة التجريبية التي طرحت من السيارة بنفس الاسم فيستا سبورت في معرض موسكو 2016 .

ونسخة الانتاج من السيارة تستفيد تجربة لادا في السباقات خاصة في بطولات WTCC , وتبدو فيستا سبورت مثل نسخة عادية فيستا ولكن بتحديثات خارجية مميزة تشمل صادم أمامي أكثر رياضية واسبويلر مدمج يزيد قوة الدفع السفلية للسيارة في المحور الأمامي مع أقواس عجلات أمامية عريضة وعتبات أبواب أكثر شراسة مع صادم خلفي اكثر شراسة مع مخارج عادم مزدوجة كرومية ومشتت وفتحات تهوية على جانبي السيارة مع اسبويلر على باب الحقيبة الخلفي لتقليل رفع الهواء للمحور الخلفي.

وتشمل باقي التحديثات الخارجية في السيارة مدخلات كرومية مطفية تحت المصابيح الأمامية ومدخلات حمراء على الصادمين وعجلات ألومنيوم 17 بوصة مع مرايا سوداء لامعة وشعارات سبورت حمراء على شبكة التهوية وباب الحقيبة الخلفية.

وفي المقصورة يتوفر للسيارة مقاعد رياضية مع فرش جلدي صناعي وفرش ألكانتارا وعجلة قيادة متعددة المهام مع تطريز أحمر اللون ودواسات ألومنيوم وتطعيمات من ألياف الكربون على لوحة القيادة وألواح الأبواب. وتأتي السيارة بمحرك 1.8 لتر رباعي الاسطوانات بنزين بقوة 143 حصان وعزم دوران 182 نيوتن متر.

ويتصل بالمحرك ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وبما يمكنها من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 193 كمساعة كما قل ارتفاع التعليق بواقع 16 مم لتحسين قدرة السيارة على التعامل مع المنعطفات وخلوص ارضي 162 مم .