” تعليم مكة ” تنهي فعاليات الأسبوع التمهيدي للسلامة المدرسية

محمد السعران(صدى):

أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برامج وفعاليات الأسبوع التمهيدي للسلامة المدرسية لمدارس التعليم بمنطقة مكة المكرمة .

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الحارثي أنه وبمتابعة حثيثة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وتحقيقاً لأهداف وزارة التعليم في رفع مستوى الأمن والسلامة المدرسية وتماشياً مع حرص الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في الحفاظ على أرواح أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في البيئة المدرسية فقد قدمت إدارة الأمن والسلامة العديد من البرامج والفعاليات خلال الأسبوع التمهيدي في مدارس مكة استفاد منها 15000 طالب وطالبة من الصف الأول الابتدائي والصف الأول متوسط والصف الأول ثانوي ؛ وشملت البرامج 175 مدرسة بنين وبنات .

وقال خالد الحارثي أن فعاليات الأسبوع التمهيدي التي قدمتها إدارة الأمن والسلامة ممثلة في قسم السلامة والقسم الهندسي وقسم الطوارئ وقسم الأمن المدرسي

تضمنت عدد من المحاضرات التوعوية والمعارض الصغيرة والمسابقات الشيقة وإرشاد الطلاب والطالبات لمخارج الطوارئ وممرات الهروب ونقاط التجمع ووسائل الإنذار والإطفاء وكيفية التعامل مع المخاطر وعدم الهلع وآثاره بالاضافة للتعريف بالإسعافات الأولية وعمليات الإخلاء والإطفاء وتوزيع النشرات الإرشادية على أولياء الأمور للتعريف بأمور الأمن والسلامة المدرسية وصولاً للتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع الوعي بالأمن والسلامة المدرسية لدى الطلاب .