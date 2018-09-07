فوزي غلام يعود إلى تدريبات نابولي بعد تعافيه من الرباط الصليبي

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، عن عودة لاعبه الجزائري فوزي غلام، إلى تدريبات الفريق، بعد تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي، الذي تعرض لها في نوفمبر الماضي، في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب الجزائري صاحب الـ27 عامًا قد تعرض لانتكاسة، عدما كان قريبًا من التعافي من إصابته؛ ليضطر إلى إجراء عملية في يونيو الماضي، بينما أجرى اللاعب مؤخرًا، فحصًا طبيًا مع جرّاحه بير باولو مارياني، وأعطى له التصريح الطبي للمشاركة من جديد في تدريبات نابولي.

وأعلن نادي نابولي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أخبار رائعة من فيلا ستوارت، حيث قام البروفيسور مارياني بفحص فوزي غلام، ووجده قد تعافى كليًا من الإصابة، ويمكنه الآن العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق. “