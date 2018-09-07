بعد تعرضه لمضاعفات من جراحة سمنة.. مدينة الملك سعود الطبية تنقذ مواطنا

علي القحطاني(صدى):

نجح أطباء مركز جراحات البدانة بمدينة الملك سعود الطبية في إنقاذ مواطنًا خمسينيًا، وذلك على خلفية إجراءه عملية جراحية؛ لتحوير مسار الجهاز الهضمي ثم تعرض لمضاعفات كبيرة، كادت أن تقضي على حياته.

وعن ذلك، أوضحت المدينة الطبية، أن أحد الأطباء في دولة عربية أجرى للمريض جراحة لتحوير مسار الجهاز الهضمي وبعد إجراء العملية، تعرض المريض لمضاعفات كبيرة وخطيرة.

أما فيما يتعلق بوصول المريض لمدينة الملك سعود الطبية، قالت المدينة الطبية: ” وصل المريض مباشرة من المطار إلى طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، وباشر أطباء مركز جراحات البدانة بقيادة رئيس المركز، الدكتور هيثم بن محمد الفلاح الحالة ” .

وأُدخل المريض للتنويم مباشرة وأجريت له الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وتلقى العلاج اللازم وتماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى.