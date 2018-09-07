نجم إنجلترا يستعد لاستلام جائزة الحذاء الذهبي

ماجد محمد(صدى):

يستعد هاري كين، نجم المنتخب الإنجليزي، لاستلام جائزة الحذاء الذهبي، قبل خوض مواجهة إسبانيا، على ملعب ويمبلي، غدًا السبت، بعد تتويجه هدافًا لمونديال 2018 بروسيا.

وفاز هاري كين، بجائزة الحذاء الذهبي، بعد إحرازه 6 أهداف في المونديال، وذلك بعد احتلال منتخب بلاده، المركز الرابع في كأس العالم؛ فيما تتطلع إنجلترا إلى استئناف عروضها المبهرة التي قادتها للوصول إلى نصف نهائي المونديال.

واستدعى المدير الفني جاريث ساوثجيت، 18 لاعبًا من الـ 23 لاعبًا، الذين ضمتهم قائمة الفريق بكأس العالم؛ حيث تأتي مواجهة إنجلترا وإسبانيا في بداية مشوار المنتخبين في بطولة دوري الأمم الأوروبية.