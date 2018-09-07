ميتسوبيشي L200 بيك أب تظهر في صور تجسسية بمقدمة مطورة

طوكيو(صدى):

لم تبع ميتسوبيشي شاحنات بيك أب في الولايات المتحدة لأكثر من 20 عام ، ولكن باقي أسواق العالم تعرف شاحناتها L200 أو تريتون حسب السوق ، وكان الجيل الخامس من تلك الشاحنة قد ظهر في 2015 ويستعد الآن لتحديث منتصف العمر وقد ظهرت صور تجسسية للشاحنة تظهرها في صورة النسخ الأولية .

وظهرت الشاحنة المدمجة بتمويه كثيف لا يخفي بصورة كبيرة الخطوط الخاصة بالتصميم والتمويه لا يخفي كذلك التحديثات الكبيرة في مقدمة السيارة التي تشمل واجهة أمامية جديدة تماماً مع مصابيح أمامية ووحدات نهارية منفصلة عنها مع شبكة تهوية جديدة أرفع لتتناسب مع المصابيح مع مداخل تهوية منخفضة أعلى من السابق لجعل امكانية لتواجد شبكة تهوية ثانية بين المصابيح الجديدة.

وبشكل عام التغييرات قليلة في السيارة وتشمل غطاء محرك جديد مع زجاج خاص للأبواب الخلفية وربما مصابيح خلفية جديدة مع صادم خلفي أصغر من السابق وأكثر دمجاً في الصندوق الخلفي ، ولا ندري السبب وراء وضع تمويه على عجلات السيارة من 6 أذرع والتي لا تبدو مطورة عن السابق بشكل كبير ولكن ربما يوجد تصميم مختلف او ألوان مختلفة لها تحت التمويه.

ولا توجد تفاصيل حول احتمال تغيير محركات الشاحنة أو تغييرات في مقصورتها الداخلية, ولكن يتوقع أن تجري بعض التعديلات فيهما خاصة في القوة الحصانية

للسيارة.