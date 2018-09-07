بالصور.. فستان حليمة بولند يشعل غضب المتابعين

خالد الظفيري(صدى):

أشعلت مجموعة من الصور، للإعلامية الكويتية حليمة بولند، غضب المتابعين لها بسبب فستانها الأزرق القصير وطريقة جلستها في جلسة التصوير الخاصة التي أجرتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت ” بولند ” الصور عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” ؛ حيث كانت ترتدي فستانًا قصيرًا تعرضت إثره لهجوم حاد من المتابعين وصل أحيانًا إلى حد الشتائم؛ ما دفعها إلى إلغاء خاصية التعليق عن صورها الأخرى تجنبًا للانتقاد اللاذع.

وعلّق أحد المتابعين منتقدها: ” لما وحدة تبي ترجع نفسها لسوشيل ميديا وتذكر العالم فيها وتثبت نفسها تسوي كدا.. وينها وين الاحتشام المحتشم زوجها يوم طلقها؟ ” فيما أضاف آخر: عيب والله عيب استحي على وجهك وبلاش هذه الحركات. ”

وقال أحد المتابعين: ” استهبلت العجوز ” ، فيما علق آخر: ” ليش مقفلة التعليقات بالصورة اللي بعدها؟ لأن الصورة خارجة عن حدود الأخلاق والاحترام وعارفة إن التعليقات ما راح تعجبها. ”