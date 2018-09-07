شون مايكلز يعود إلى عروض WWE في المملكة من جديد

نواف السالم(صدى):

يعود نجم المصارعة المتقاعد شون مايكلز، إلى عروض المصارعة خلال الجولة المقبلة في المملكة، وذلك في إطار استعداد الاتحاد العالمي للمصارعة لتنظيم عروض أقوى من أعظم رويال رامبل، والذي استضافته المملكة في أبريل الماضي.

وظهر شون مايكل مؤخرًا ضمن عروض WWE في أستراليا، وذلك خلال المواجهة التي جمعت بين تربيل H وأندر تيكر في عروض سوبر شو داون، ليدخل مايكلز في مواجهة كلامية مع الأخير، مما قد يُعزز من فرص وجوده في عروض WWE بالمملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر، أن WWE أقامت عرض أعظم رويال رامبل في التاريخ على الأراضي السعودية، وذلك في 27 من أبريل الماضي، وذلك بدون مشاركة المصارعات في منافساته.