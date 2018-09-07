  • الجمعة 7

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. قرار بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا

قرار بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا

قرار بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا
علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا؛ حيث سيتم تطبيق القرار على 3 مراحل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق بتاريخ 1/1/1440هـ.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” المعني المقصود من منافذ البيع، قائلة: ” يقصد بمنفذ البيع، المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة، ويشمل ذلك المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها ” .

كما أضافت: ” لا يتعارض قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية، ولا مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها ” .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *