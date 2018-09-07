علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا؛ حيث سيتم تطبيق القرار على 3 مراحل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق بتاريخ 1/1/1440هـ.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” المعني المقصود من منافذ البيع، قائلة: ” يقصد بمنفذ البيع، المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة، ويشمل ذلك المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها ” .

كما أضافت: ” لا يتعارض قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية، ولا مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها ” .