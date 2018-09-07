الإعلان عن أسعار هواتف أيفون XS ” و9 “

واشنطن(صدى):

أعلنت وسائل الإعلام عن أسعار هواتف آيفون XS ” و9 ” ، المنتظر انطلاقهما في الأسواق العالمية.

وعن هذه الأسعاء، فإن الأسعار الأولية لهواتف ” آيفون 9 ” يبلغ 799 يورو، و ” آيفونXS ” 909 يورو، في حين يبلغ سعر ” آيفون XS بلاس ” 1149 يورو، وسيكون متوفر في الأسواق العالمية في 12 سبتمبر.

أما فيما يتعلق بسعة تخزين الهواتف، أبانت تقارير إعلامية أن أقل سعة تخزين للهواتف تبلغ 64 جيجابايت، ويزداد السعر بحسب سعة التخزين.

من الجدير بالذكر أيضًا أن شركة ” أبل ” كانت قد أزالت منفذ الصوت التقليدي في طرازات هاتفها الأشهر، بدءا من ” آيفون 7 ” الذي طرحته في عام 2016، إلا أنها أتاحت للمستخدمين في المقابل، ربط الهاتف بالسماعات التقليدية، من خلال ” محول ” صغير يمكن استخدامه في منفذ الشحن.