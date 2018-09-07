العثور على ” مفقود العزيزية ” متوفيا عطشا بعد 18 يوما من اختفائه

نايف السالم(صدى):

تمكن أعضاء فريق ” أنجاد ” للبحث والإنقاذ التطوعي، اليوم الجمعة، من العثور على مفقود العزيزية موفي الدوسري، في شعيب وثيلان على طريق حوطة بني تميم.

ووجد الفريق، المفقود متوفى في مركبته من شدة العطش؛ حيث كان قد غادر منزله من حي الشفاء بالرياض يوم التاسع من ذي الحجة الجاري واختفى أثره.

ومن جانبهم، كثف ذووه والمتطوعون ورجال الأمن البحث عنه؛ حتى تم العثور عليه اليوم متوفى في سيارته من العطش على طريق حوطة بني تميم.