كشف حقيقة الاعتداء على مواطنيين سعوديين بـ ” المنامة “

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، عبدالهادي النفيعي، حقيقة مقطع فيديو الاعتداء على مواطنيين سعوديين بالعاصمة البحرينية ” المنامة ” .

حيث أوضح ” النفيعي ” أن هذا المقطع قديم، والحادثة وقعت منذ سنتين وتم التعامل معها في حينه، مشيرًا إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين كان قد صرح حول الحادثة بأن السفارة تعاملت مع الموضوع، واتخذت الاجراءات اللازمة في حينه.

كما ناشد ” النفيعي ” الجميع بعدم تداول الشائعات والأخبار قبل التأكد من صحتها عبر مصادرها الرسمية، وعدم تداول مثل هذه المقطاع القديمة التي قد تم التعامل معها؛ لأنها قد تثير الرأي العام.