بالفيديو والصور.. مدرب واتفورد يتفوق على كبار الدوري الإنجليزي ويقتنص الأفضل

ماجد محمد(صدى):

تفوق خافيير غارسيا المدير الفني لواتفورد، على كبار مدري الأندية الإنجليزية، واقتنص جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس الماضي، بعد تحقيق الفريق 4 انتصارات متتالية في بداية الموسم ليتقاسم الصدارة مع ليفربول وتشيلسي.

وصرّح ” غارسيا ” قائلًا: ” أنا سعيد للغاية، نحن نستمتع بذلك. أنت لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث، لا تنظر فقط إلى نهاية الطريق حاول أن تستمتع يومًا بعد يوم، حاول أن تستمتع بالأجواء الجيدة ومن يساعدك في القيام بعمله والجماهير التي تقف إلى جوار الفريق دائمًا. ”

وتعد هذه أول جائزة للمدير الفني الإسباني كأفضل مدرب في المسابقة والثانية لمدرب من واتفورد بعد كيكي سانشيز فلوريس في ديسمبر 2015.