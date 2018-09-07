” فيديو ” يوثق تعرض مرشح رئاسي للطعن خلال تجمع انتخابي

برازيليا(صدى):

تعرض المرشح غايير بولسونارو، الذي حظى بالفوز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية؛ للطعن بالسكين في بطنه أمس الخميس؛ وذلك خلال تجمع انتخابي؛ ليشاهد آلاف البرازيليين الهجوم، الذي وقع أمام الكاميرات.

وعن ذلك، أوضح الأطباء في مؤتمر صحفي بعد العملية الجراجية أن النائب مُصاب بـ 3 جروج خطيرة في الأمعاء.

ومن جانبه أبان نجل المرشح فلافيو بولسونارو، أنّ والده تعرّض للطعن، وتحدث أولا عن جروح سطحية، لكنه كتب على حسابه على ” تويتر ” في وقت لاحق: ” لسوء الحظ، الأمر أكثر خطورة مما اعتقدنا ” .

أما فيما يتعلق بالجاني، ذكرت الجهات الأمنية أن الرجل الذي طعن المرشح شن هجومه لأسباب شخصية، قائلة: ” المتهم قال لنا إن الاعتداء دوافعه أسباب شخصية لم نتمكن من فهمه؛ لأنه قال أيضًا في بعض اللحظات أنه عمل بأمر من الله ” .