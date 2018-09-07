بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بمكة

نايف السالم(صدى):

وقع حادث مروري، مساء أمس الخميس، على طريق وادي بن عُمير شمال مكة المكرّمة، حادث تصادم أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتحركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني ريان تركستاني؛ إلى موقع الحادث؛ لمباشرة الحادث ومحاولة إنقاذ المصابين وعمل اللازم.

ومن جانبه، صرّح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالعاصمة المقدّسة عبد العزيز بادومان، قائلًا: ” بعد وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود حالتَي وفاة وثلاث إصابات خطيرة، وتم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصُّصي. ”