القبض على موظف أغرى فتاتين بالكوكايين لممارسة الجنس معهما

ابوظبي(صدى):

ورد بلاغًا لمكافحة المخدرات في دبي الإماراتية، بشأن وجود شخص في فندق بمنطقة نخلة جميرا وبحوزته مواد مخدرة بغرض الترويج.

وانتقل رجال الأمن إلى غرفته؛ حيث اتضح وجود امرأة برفقته مقيمة في الفندق، وبالانتقال إلى غرفتها تبين وجود امرأة أخرى، وبتفتيش المكان عثر على حقيبة نسائية بها علبة سجائر بداخلها كمية من الكوكايين.

واعترفت المتهمة الأولى بأنها صاحبة الحقيبة، وأن المخدر يعود لها ولزميلتها، وحصلتا عليها من المتهم دون مقابل مادي، لافتة إلى أنها كانت وزميلتها برفقة المتهم في ملهى ليلي، وطلبتا منه المخدر مقابل قضاء الليلة معه في الفندق؛ فيما بلغت قيمة المخدر 10 آلاف درهم، كما تم القبض على المتهم.