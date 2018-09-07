اقتراح بقصر مهنة ” التدليك ” على المكفوفين فقط بالمملكة

نايف السالم(صدى):

اقترحت جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، قصر مهنة ” التدليك ” على المكفوفين فقط.

وعن هذا الاقتراح، أبان مصطفى القرشي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الاقتراح الجديد جاء لاعتماد ” التدليك بشكل أساسي على حاسة اللمس من خلال تلمس العظام بحثًا عن نقاط التوتر.

أما فيما يتعلق بمسارات هذا المشروع، أوضح ” القرشي ” أنه يتضمن 3 مسارات، في مقدمتها إقامة مراكز متخصصة للتدليك في المراكز التجارية؛ ليكون أول مركز في الصيرفي مول بجدة.

فيما يكون المسارين الآخرين عبارة عن عربات متنقلة تحضر في الفعاليات والمهرجانات يعمل فيها المكفوفون من المدلكين.

وذكر ” القرشي ” أن الجمعية قدمت بالفعل دورات خرَّجت نحو 25 كفيفًا وكفيفة للعمل في تدليك القدمين، كونها من المهارات التي يبدع فيها الكفيف.