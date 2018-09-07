ساري يوضح ملابسات إقالته من تدريب نابولي

طلال الغامدي(صدى):

رحل ماوريسيو ساري، عن نابولي، دون أن يستكمل عامين في عقده للانتقال لتدريب النادي اللندني تشيلسي هذا الموسم ويقوده لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالاشتراك مع ليفربول بفوزهما في أول 4 مباريات.

وأوضح ” ساري ” قائلًا: ” صحيح، لقد اكتشفت أنني لم أعد مدربًا لنابولي من خلال مشاهدة الخبر على شاشة التلفزيون. كانت لدي بعض الشكوك. كان يوجد شرط جزائي في العقد، لكني لم أطالب به. الآن أتمنى أن يتمكن (كارلو) أنشيلوتي من تحقيق ما اقتربت منه. ”

ووجه رسالة إلى رئيس نابولي الذي ينتقده دائمًا بشدة؛ حيث قال ” ساري ” : ” ممتن له للغاية؛ لأنه أعطاني الفرصة لتدريب نابولي ” ، معلقًا على أزمة انتقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، من نابولي إلى يوفنتوس العام 2016: ” هيغواين ليس خائنًا ولم يخن أحدًا. مشكلته كانت مع رئيس النادي فقط. “