أبراميان: ريفر بليت رفض قبول ميسي في اختبارات الناشئين

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب ومدرب ريفر بليت السابق، إدواردو أبراميان، عن مفاجأة مدوية بشأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، لافتًا إلى أنه تولى اختبار ميسي أثناء طفولته وأراد ضمه، لكن إدارة النادي حالت دون رغبته.

وأوضح أبراميان، إنه انبهر من أداء ميسي الذي تدرب تحت إمرته على مدار أسبوع، قائلًا أنه سجل 12 هدفاً تقريباً في أول جلسة تدريبات، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تضمه لأنه كان عليها أن تجد محل إقامة، لكي يتمكن والد ميسي وأسرته من الانتقال للعيش به.

وأشار إلى أنه قال للإدارة إن اللاعب يتمتع بقدرات كبيرة، لكن كان الرد أن النادي يمتلك لاعبين مثله، وأن ليو يرغب في العودة لمنزله، مبديًا أسفه لأن النادي لم يفهم أن الاستثمار لم يكن شيئًا.