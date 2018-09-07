فتاة تطالب بالطلاق من زوجها بعد تحرشه بأبناء أشقائها

القاهرة(صدى):

طالبت زوجة إحدى المحاكم المصرية، بتطليقها من زوجها متهمة إياه بارتكاب أفعال منافية للأخلاق تجاه جاراتها وأقاربها.

وقالت الزوجة، أنها تحمل مؤهل متوسط فعندما تقدم لها الشاب الذي يحمل مؤهل عالي انبهرت به وتوقعت أن يكون مثقف ولكن الحقيقة صدمتها: ” تم زواجنا بسرعة، ومثل كل الشباب الخادع وعدني بحياة جميلة وسعيدة ومليئة بالحب والحنان، وبعد الزواج انقلبت الوعود رأساً على عقب وبدأت الحقيقة في الانكشاف، فلم يكتفي بالنكد والمشاكل الزوجية ولكن بدأ يفعل أشياء غريبة لا تدل علي أنه ذا مؤهل عال، بل أفعال متحرش في أتوبيس نقل عام فكان ينظر من وراء الشباك علي جاراتنا. ”

وأوضحت أنها غضبت منه وقاطعته فترة ليرتدع وبعد أن وعدها بألا يفعل ذلك اكتشفت أنه لا زال يفعله من ورائها: ” حضر إلينا ابناء أشقائي لزيارتي ذهبت إلي المطبخ لكي أجهز لهم طعاماً وتركتهم معه، وعندما رجعت مرة أخرى إليهم، حدثت الكارثة، شاهدت مالم أتوقعه ولم يخطر علي أحد، شاهدته بعيني هاتين يتحرش بهم أيوة يتحرش بأبناء أشقائي. ”

وأضافت الزوجة: ” جن جنوني ولم أتمالك أعصابي فتشاجرت معه مشاجرة عنيفة وأخذت أبناء أشقائي وخرجنا من الشقة، وقمت بفضحه أمام الناس، وقررت عدم العودة إليه مرة أخرى. “