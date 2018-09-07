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إصابة مؤلف كتاب حصن المسلم بسرطان الكبد.. ورواد مواقع التواصل يدعون له

إصابة مؤلف كتاب حصن المسلم بسرطان الكبد.. ورواد مواقع التواصل يدعون له
علي القحطاني(صدى):

كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة مؤلف كتاب ” حصن المسلم ” الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، بسرطان الكبد.

وعن ذلك، قال الدكتور محمد ضاوي العصيمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ‏ما كان لله يبقى، نحسب والله المطلع على الخفيات أن كتاب حصن المسلم لمؤلفه الشيخ سعيد بن وهف القحطاني كان لله، فقد بقي أثره وعمّ نفعه وعظم وقعه ” .

وفي ذات السياق، تضرع ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي لـ ” القحطاني ” بالدعاء ، راجين المولى عز وجل أن يمن بالشفاء عليه.

يُذكر أن الشيخ سعيد القحطاني ولد بقرية ” العرين ” من بلاد قحطان سنة 1371، ودرس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونال منها درجة الدكتوراه، كما بلغ مجموع مؤلفاته نحو 80 مؤلفًا أبرزها كتاب ” حصن المسلم ” الذي ترجم لأكثر من 40 لغة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53556 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يرحمه ووالديا ويسكنهم جنات النعيم ,, آمين ,,

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