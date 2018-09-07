ربة منزل تطلب الخلع لخوفها من عدم قدرتها على إقامة حدود الله
قدمت ربة منزل من محافظة قنا في مصر، دعوى خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة؛ لافته أن السبب يعود إلى عدم قدرتها على إقامة حدود الله.
وأكدت ربة المنزل أن زوجها طالبها بممارسة العلاقة الحميمية بطريقة غير شرعية، وعندما رفضت تأزمت حياتها الزوجية وتدخلت أسرة الزوج الذي سرق أساس منزلها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53556 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, مادام سرق ( أساس المنزل ) راح يطيح المنزل فوق رؤوس ساكنيه ,,
,, هذا مافعله بيده وعلى نفسه يرتضيه ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 762 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياابو محمد شكلك مافهمت وش المقصد!؟😂😹 المقصد يابعديي هو انه الزوج يبغى يفعل بزوجته علاقة محرمة وقد تكون الفاحشة من الخلف وهذا حرام طبعاً . واستغفر الله العظيم واتوب اليه الله اعلم.