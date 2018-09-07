ربة منزل تطلب الخلع لخوفها من عدم قدرتها على إقامة حدود الله

القاهرة(صدى):

قدمت ربة منزل من محافظة قنا في مصر، دعوى خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة؛ لافته أن السبب يعود إلى عدم قدرتها على إقامة حدود الله.

وأكدت ربة المنزل أن زوجها طالبها بممارسة العلاقة الحميمية بطريقة غير شرعية، وعندما رفضت تأزمت حياتها الزوجية وتدخلت أسرة الزوج الذي سرق أساس منزلها.