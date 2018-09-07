رجل يلقي والدته الثمانينية خارج منزلها لإرضاء زوجته

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على إلقاء والدته العجوز الثمانينية خارج المنزل؛ لأجل إرضاء زوجته؛ حيث جلست ” العجوز ” على أحد الأرصفة تستجدي المارة للبحث عن ابنها الذي طلب منها الانتظار على الرصيف حتي يعود لها.

وبالتطرق للتفاصيل، أخرج ” الأبن ” والدته من منزلها الذي يُقيم هو وزوجته به، بحجة أنه سيذهب بها إلى الطبيب لكنه لم يعد، حيث بكت الأم طويلاً وظلت تنتظر ابنها.

وقالت ” الأم ” : ” وافقت أن يتزوج ابني معي، إلا أنه تغير بعد الزواج، لم أعد أراه ولا أسمع صوته وتجاهل من قامت بتربيته، ليكون مكافأتي النهائية بإلقائي بالشارع ينهش في جسدي المارة وكلاب الشوارع ” .