المحكمة العليا تنقض براءة المتهمين في قضية ” رافعة الحرم “

نايف السالم(صدى):

نقضت المحكمة العليا أحكام البراءة الصادرة في قضية ” رافعة الحرم ” ، وأحالتها إلى محكمة مكة الجزائية لإعادة محاكمة المتهمين.

وبدأت الجهات المعنية في إجراءات إعادة النظر في القضية، أمس الخميس، بعدما تسلمت قرار المحكمة العليا الذي أكدت خلاله أن القضية بحاجة إلى المزيد من التمحيص.

كما أوضحت المحكمة في قرارها أنه يجب التحقق لتحديد جميع المقصرين في إزالة الرافعة وبقائها في موقعها لمدة تزيد عن الحاجة لها، خاصة في موسم الحج وتواجد الملايين من الحجاج,

وأضافت أنها لم تجد أي إشارة للتحقق من تقارير الأرصاد الجوية والجهات المعنية بالمشروع مثل رئاسة شؤون المسجد الحرام ووزارة المالية والاستشاري وتقارير الدفاع المدني والجهات الأمنية.

يُذكر أن محكمة مكة المكرمة أصدرت حكمها في قضية رافعة الحرم في أكتوبر 2017، ببراءة 13 متهمًا في القضية بينهم مجموعة بن لادن، مقرره عدم التزام المتهمين بدفع ديات المتوفين.

ومن جانبه اعترض المدعي العام على هذا الأمر وتمسك في استئنافه بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين ومعاقبتهم.