مقتل 30 فتاة بزعم ممارستهن الدعارة بشهر رمضان في بلد خليجي

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت وسائل الإعلام المغربية، حقيقة فيديو تم تداوله أمس الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مقتل 30 شابة مغربية بسبب ممارستهن الدعارة في العراق.

وأشارت إلى أن الفيديو يعود إلى شهر يوليو من سنة 2014؛ حيث قام ملثمون باعدام 28 فتاة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة زيونة شرقي العاصمة العراقية بغداد، لممارستهن الدعارة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبها، اعتبرت الحكومة المغربية أن قانون محاربة الإشاعة والأخبار الكاذبة الذي دخل حيز التنفيذ، يأتي في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعمًا للوعي الجماعي وسلوك المواطنة.