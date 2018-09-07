بالصور.. استقبال جثمان الشهيد النقيب فواز المعاوي بمطار بيشة

علي القحطاني(صدى):

وصل جثمان الشهيد النقيب فواز عبدالله المعاوي، صباح اليوم الجمعة، مطار بيشة وسط استقبال عشرات المواطنين والمسؤولين.

وحضر استقبال جثمان الشهيد بمطار بيشة كل من ” مدير شرطة بيشة، مدير الدفاع المدني، مدير الدوريات الأمنية، وعدد كبير من الضباط والأفراد، بالإضافة إلى شيخ قبائل معاوية خالد بن جلوي بن لزهر ” ، ووالد الشهيد العميد متقاعد عبدالله فواز المعاوي وأعيان ووجهاء المجتمع والقبيلة وعديد من أهالي المحافظة.

وكان الشهيد الرقيب فواز عبدالله استشهد قبل ثلاثة أيام أثناء الدفاع عن وطنه بالحد الجنوبي، ونال شرف الشهادة في ميادين الفخر والعز والشهامة.