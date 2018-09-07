بالفيديو.. إتخاذ إجراءات صارمة بحق الخطباء مستغلين الإعلام حبا للدعاية
أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة في حق الخطباء الذين يستغلون الإعلام؛ حبًا للدعاية الشخصية.
وقال ” آل الشيخ ” خلال لقائه ببرنامج ” المختصر ” المذاع على قناة ” ام بي سي ” : ” لا شك أن هذا مخالف ولو حدث خطأ جسيم سيتم اتخاذ اجراءات صارمة، كما أن هؤلاء الخطباء أعدادهم معدودة ولا تتجاوز أصابع اليد ” .
وزير الشؤون الإسلامية:
سنتخذ اجراءات صارمة في حق الخطباء الذين يستغلون الإعلام حباً للدعاية الشخصية#بالمختصر pic.twitter.com/DqTtM4kfsq
— بالمختصر (@belmokhtasartv) September 7, 2018
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