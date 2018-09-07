  • الجمعة 7

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. إتخاذ إجراءات صارمة بحق الخطباء مستغلين الإعلام حبا للدعاية

بالفيديو.. إتخاذ إجراءات صارمة بحق الخطباء مستغلين الإعلام حبا للدعاية

بالفيديو.. إتخاذ إجراءات صارمة بحق الخطباء مستغلين الإعلام حبا للدعاية
نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة في حق الخطباء الذين يستغلون الإعلام؛ حبًا للدعاية الشخصية.

وقال ” آل الشيخ ” خلال لقائه ببرنامج ” المختصر ” المذاع على قناة ” ام بي سي ” : ” لا شك أن هذا مخالف ولو حدث خطأ جسيم سيتم اتخاذ اجراءات صارمة، كما أن هؤلاء الخطباء أعدادهم معدودة ولا تتجاوز أصابع اليد ” .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *