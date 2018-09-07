بالفيديو.. إتخاذ إجراءات صارمة بحق الخطباء مستغلين الإعلام حبا للدعاية

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة في حق الخطباء الذين يستغلون الإعلام؛ حبًا للدعاية الشخصية.

وقال ” آل الشيخ ” خلال لقائه ببرنامج ” المختصر ” المذاع على قناة ” ام بي سي ” : ” لا شك أن هذا مخالف ولو حدث خطأ جسيم سيتم اتخاذ اجراءات صارمة، كما أن هؤلاء الخطباء أعدادهم معدودة ولا تتجاوز أصابع اليد ” .