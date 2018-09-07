حارس بوليفيا: الأخضر لعب جيدا بالمونديال.. ونتمنى الفوز عليه

نواف السالم(صدى):

أوضح كارلوس لامبي، حارس مرمى المنتخب البوليفي، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء الودي القادم بين منتخب بلاده والمنتخب الوطني، أن الأخضر أدى بشكل جيد في كأس العالم في روسيا 2018، لافتًا إلى رغبة فريقه في تحقيق الفوز عليه في المباراة الودية التي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وصرّح ” لامبي ” قائلًا: ” سعداء بالتواجد في السعودية، وخوض هذه المباراة الودية التي نبحث عن تحقيق الفوز فيها ” ؛ مضيفًا: ” تابعنا مباريات المنتخب السعودي في مونديال روسيا، وأعتقد أنهم قدّموا أداءً جيدًا أمام أوروجواي، كما حققوا الفوز على مصر. ”

واستدرك: ” السعودية تمتلك مدربًا مميزًا، وأعرفه جيدًا عندما واجهناه مع منتخب تشيلي، فريقه السابق، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ” ، مختتمًا: ” ندرك تمامًا إمكانيات المنتخب السعودي ونعتبرهم فريقًا قويًا، والمباراة ستكون صعبة، لكن هذا لا يمنع أننا نبحث عن الفوز فيها. “