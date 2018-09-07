مانشستر يونايتد يتخلى عن بول بوغبا مقابل مبلغ ضخم

نواف السالم(صدى):

غيرت إدارة نادي مانشستر يونايتد موقفها اتجاه بقاء اللاعب الفرنسي بول بوغبا في صفوف النادي، حيث قد تسمح للاعب بالانتقال ولكن مقابل الحصول على مبلغ كبير.

وأوضحت صحيفة ” ديلي إكسبريس ” الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد لن يقف في وجه بوغبا إذا أراد الرحيل، ولكن بشرط الحصول على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

وتتداول أنباء حول رغبة برشلونة في التعاقد مع بوغبا خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل، بعد فشله التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي 2018.

وكان بول بوغبا انضم إلى مانشستر يونايتد صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس مقابل 94 مليون جنيه إسترليني، في حين أنه غادر مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مجانًا صيف 2012.