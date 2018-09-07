عميد كلية التربية يفتتح اللقاء الأول لطلبة الدراسات العليا بقسم الإدارة التربوية

محمد السعران(صدى):

نظم قسم الإدارة التربوية اللقاء السنوي لطلاب وطالبات القسن برعاية عميد كلية التربية الدكتور فهد الشايع والذي نظمه القسم بمدرج الكلية اليوم الخميس بحضور عدد من المسؤولين في كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وأوضح ” الشايع ” في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح بجاهزية الجامعة لخدمة الطلبة بما يحقق تميزهم، موضحا بأن النشر العلمي عند بعض طلبة الدراسات العليا في الكلية قد يصل إلى معدل النشر لدى أعضاء هيئة التدريس، موصيا طلبة الدراسات العليا بالتفكير فيما بعد التخرج أثناء فترة الدراسة، ووضع رؤية وتحديد أهداف شخصية والاستفادة من جميع الأنشطة والبرامج التي تقدمها جامعة الملك سعود للحصول على أكبر قدر من الخبرة والرفع من الحصيلة المعرفية والمهارية للطلبة.

وأضاف أن الكلية تعتز بطلابها وتفخر بخريجيها، مثلما هم يفخرون بانتمائهم لجامعة الملك سعود، قائلا للطلاب والطالبات (الجدد والمنتظمين) أنتم مصدر فخر لنا، وكلي ثقة بأنكم ستستفيدون مما يملكه القسم والجامعة للإسهام في خدمة الوطن المعطاء، موضحا للطلبة ألا يكون همهم هو إنهاء المحاضرات ومتطلباتها، بل التفكير فيما هو أبعد من التخرج وكيف يمكن تطوير قطاعات الدولة وتقديم مبادرات نوعية في فترة الدراسة.

وأكد ” الشايع ” على الاستفادة من فرص المشاركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية وطلب الدعم من كلية التربية، وقال لطلبة قسم الإدارة التربوية أنه بمجرد قبولك في هذا القسم هو دليل تميزك، مقدما شكره لرئيس القسم ولأعضائه وفريق عمل اللقاء من الطلبة على تميزهم في تنظيم اللقاء في أول أسبوع دراسي.

من جهته أكد رئيس قسم الإدارة التربوية الدكتور إبراهيم الداود أن اختيار جامعة الملك سعود الجامعة من ضمن أفضل ١٥٠ جامعة عالميا وكلية التربية من أفضل ١٠٠ كلية عالميا يجعلنا أمام تحدٍ كبير ، وهو نتيجة تميز الطلبة وقدرات أعضاء هيئة التدريس ودعم ادارة الجامعة والكلية .

وقال الدكتور الداود إن القسم حريص على إشراك الطلبة في صنع القرارات وتطبيق مبادئ القيادة التشاركي فالعلاقة بين القسم والطلبة لا تتقصر على القاعة الدراسية والقسم يسعى لخلق بيئة اكاديمية محفزة، مستعرضا المبادرات النوعية والرؤية المستقبلية، وثمن لطلاب وطالبات الدراسات العليا بالقسم مساهمتهم في إنجاح اللقاء.

وتم تقديم عرض تقديمي شارك فيه طالبي الدكتوراه أ.عبدالمحسن الحارثي و أ.منال ال عثمان عرضت فيه رؤية للقسم وإمكاناته وبرامجه وإصدراتة و مبادراتة، ثم ألقت بعد ذلك مرشحة الدكتوراه أمل الحمدان كلمة طلبه القسم استعرضت فيها مسيرة طالب الدراسات العليا، لتبدأ بعد ذلك كلمات مقرري اللجان العلمية في القسم مبتدئين بكلمة مقرر لجنة القبول الدكتور أنس التويجري والتي قال فيها أن طلبات القبول للقسم في الادارة التربوية تشهد اقبالا كبيرا وذلك في مسارين العام والعالي وكانت نسبة القبول في الدكتوراه : للطالبات ١: ١٥ والطلاب ٨:١ . أما الماجستير: للطالبات ١: ٤٤ والطلاب ٧:١.

واوصى التويجري الطلبة بتسجيل المقررات التكميلية قبل إلتحاق الطالب ببرنامج الدكتوراة لكي لا يتعرض الطالب للإيقاف وأنه من الأفضل تسجيل مقرر الخطة في المستوى السادس والسابع بعد الانتهاء من اجتياز مقرر الشامل.

فيما أكد أ.د.عبدالرحمن البابطين مقرر لجنة الخطط بأن الطالب يمر بعدد من المراحل قبل التخرج، خمس مراحل للدكتوراة و أربعة مراحل للماجستير، مؤكدا على ضرورة حضور الطلبة جلسات لجنة الخطط لجميع المستويات والأخذ بالملاحظات والموضوعات المطروحة.

فيما أوضحت الدكتور سارة المنقاش مقرر لجنة تطوير البرامج الأكاديمية في كلمتها أنه سيتم عمل استفتاء للطلبة حول المواد الدراسية المطروحة للأخذ بأرائهم، مؤكده أنه لايوجد مسار أفضل من مسار في مرحلة الماجستير سواء كان مشروع أو رسالة والمسار ليس له علاقة بأفضلية القبول في برنامج الدكتوراة.

من جهته أكد الدكتور عبدالله المانع مقرر لجنة الاختبار الشامل أن إقامة اللقاء في الأسبوع الأول تحد كبير ونتيجة للعمل في إجازة الصيف ومحل تقدير الجميع مشيرا أن لائحة الاختبار الشامل واضحة، و موعد عقد الاختبار الشامل بين الاسبوع الرابع والاسبوع العاشر، مشجعا الطلبة على ضرورة الاستعداد الجيد للاختبار .

فيما اشار الدكتور عبدالعزيز النوح مقرر لجنة الاشراف والرسائل العلمية أن من مهام اللجنة إرشاد الطلبة علميا في أختيار العنوان وكتابة الخطة موضحا على انه يجب ان يكون العنوان ملائما للتخصص وحديث، كما أن من مهام اللجنة التأكد من مدى ملائمة الرسالة للمناقشة قبل مناقشتها.

وقدم وكيل عمادة الدراسات العُليا للشؤون الفنية الدكتور خالد السبيعي عرضا عن موقع عمادة الدراسات العليا و البوابة الإلكترونية للخدمات المقدمة لطلبة الدراسات، وصرح بإقرار برنامج الماجستير المهني العام القادم ، ووضح سياسة حفظ القبول حيث يمكن تأجيل قبول طالب الدراسات العليا قبل الحصول على الرقم الجامعي لمدة سنة والإحتفاظ بالمقعد ويمكن التقديم إلكترونياً أو ورقياً على ذلك. كما حث الدكتور السبيعي الطلبة على الالتحاق بأنشطة نادي الدراسات العليا، مشيرا الى ان العمادة تشرف على ١٧٦ برنامج لدرجتي الماجستير والدكتوراه.