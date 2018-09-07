مزايا وخصائص ” هوية مقيم ” وكيفية التأكد من صلاحيتها

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، مزايا وخصائص ” هوية مقيم ” والتي تعد البديل لرخصة الإقامة.

وأكدت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن هوية مقيم هي بطاقة تعريفية صالحة لمدة 5 سنوات ويلزم تجديد صلاحية الإقامة إلكترونيًا سنويًا حسب النظام دون الحاجة لاستبدال البطاقة، وفي حال عدم التجديد يعرض صاحبها وصاحب العمل للعقوبة.

كما أشارت إلى أنها تمتلك مواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، كما أنها تربط جميع المعلومات إلكترونيًا للتأكد من المعلومات وصلاحية الهوية.

وعن التأكد من صلاحية الهوية، أوضحت المديرية أن هناك أنظمة تكفل معرفة صلاحية الإقامة ومطابقتها من قبل قواعد البيانات والمعلومات التي على أرض الواقع، وذلك من خلال ” نظام يقين وما يشبهه، تطبيق الجوازات على الهواتف الذكية، نظام أبشر، أجهزة رجال الأمن في الميدان، الرسائل النصية بقرب انتهاء الإقامة، وبرنامج مقيم للشركات والمؤسسات “.