بيليه الجديد يشعل المنافسة بين تشيلسي ومانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

اشتعلت المنافسة بين الناديين الإنجليزيين تشيلسي ومانشستر سيتي، من أجل التعاقد مع موهبة أمريكية شابة، الذي يصفه البعض بـ ” بيليه الجديد ” .

وأوضحت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الناديين، يريدان التعاقد مع الأمريكي الشاب، صاحب الأصول النيجيرية، جورج بيلو، البالغ من العمر 16 عامًا؛ حيث شارك مع فريقه أتالانتا يونايتد، للمرة الأولى مؤخرًا أمام دي سي يونايتد، الفريق الذي يلعب فيه الدولي الإنجليزي السابق، واين روني.

واستفسر مدرب السيتي، بيب غوارديولا، عن إمكانية ضم اللاعب؛ فيما تهتم أندية إيفرتون، وجنوى، وروما، وشالكه، بكسب خدمات اللاعب الشاب.