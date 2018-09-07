قائد ألمانيا السابق يؤكد أن إنجلترا تسير على خطى منتخب بلاده

نواف السالم(صدى):

أكد فيليب لام قائد ألمانيا السابق أن المنتخب الإنجليزي، يسير على نهج منتخب بلاده، لافتًا إلى أنه لعب بكثير من التماسك والروح خلال كأس العالم لكرة القدم، في روسيا ويمكنه أن يواصل البناء على ما حققه ببلوغه قبل نهائي البطولة ومواصلة التطور والنجاح فترة طويلة.

وأوضح ” لام ” قائلًا: ” ما رأيته في الملعب كان جيدًا. أثق في أن هذا الفريق يملك فرصة كبيرة لأنه يضم مجموعة شابة وموهوبة من اللاعبين ” ، مضيفًا: ” كل لاعب كان يتعاون مع زميله من أجل مصلحة الفريق وهذا ما تحتاجه للمنافسة في أعلى المستويات. الروح الجيدة بالفريق ما تحتاجه حتى تنجح. ”

وتابع: ” بالنظر إلى فريقنا ألمانيا بين عامي 2006 و2014 نجد أننا صنعنا التاريخ معًا. كانت مرحلة تعليمية للفريق لأن كل لاعب أدرك كيف سيكون رد فعل زميله في الأوقات الصعبة وتحت الضغط. هذه المعرفة ساهمت في المنافسة على أعلى المستويات. ”

وقال قائد ألمانيا أن هناك تشابه بين فريق المدرب غاريث ساوثغيت وألمانيا التي حلّت في المركز الثالث في كأس العالم مرتين على التوالي قبل أن تتوَّج باللقب في البرازيل قبل 4 أعوام؛ حيث وصل المنتخب الألماني إلى قبل نهائي كأس العالم قبل شهرين لكنه خسر بهدفين لهدف أمام المنتخب الكرواتي.