بالصور.. ” شرطة القصيم ” تضبط متهما أضرم النار في 14 مركبة

سالم المطيري(صدى):

تمكنت شرطة القصيم، اليوم الجمعة، من ضبط متهمًا قام بإضرام النار في 14 مركبة في أوقات متأخرة من الليل، بجنوب بريدة.

وتوصلت تحريات وتحقيقات شرطة القصيم، إلى المتهم اعتاد استخدام دراجة هوائية في تنقلاته، ومواد سريعة الاشتعال لحرق المركبات، مؤكده أنه تم إحالته للنيابة العامة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم الرائد بدر السحيبامي، أن شرطة المنطقة تلقت عدد من البلاغات عن احتراق مركبات متوقفة في أحياء متفرقة جنوب مدينة بريدة، لافتًا إلى أن التحريات توصلت إلى وجود شبهه جنائية في الحوادث.

وأضاف أنه تم حصر الاتهام في أحد الأشخاص بالعقد الثالث من عمره والقبض عليه، والذي بدوره أقر بقيامه بإضرام النار في 14 مركبة وإلحاق الضرر بها في أوقات متأخرة من الليل، مشيرًا إلى أنه تم إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.