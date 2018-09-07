إثيوبيا تعلن انتحار مدير سد النهضة في ظروف غامضة

أديس أبابا(صدى):

صرح مدير الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زينو جمال، اليوم الجمعة، بأن مدير مشروع سد النهضة ” سمنجاو بقلي ” ، انتحر بمسدس خاص كان موضوعًا داخل سيارته.

وعن ذلك، قال ” جمال ” خلال مؤتمر صحفي أن التحقيقات الجنائية أكدت انتحار سمنجاو بقلي، بإطلاق رصاصة على رأسه، عبر مسدس خاص به كان قد رخص له قبل 9 سنوات.

وكان قد تم العثور على جثة ” بقلي ” البالغ من العمر 53 عامًا في سيارته، وسط العاصمة ” أديس أبابا ” ، حيث قالت الشرطة حينها أن ماتت مقتولاً برصاصة في الرأس، وإنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على الجهة اليمنى من القتيل.