رونالدو يتفوق على ميزانيات 14 فريقا بالدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

تفوق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أجره على 14 فريقًا بالدوري الإيطالي؛ حيث يحصل من فريقه يوفنتوس 60 مليون يورو سنويًا، وهو رقم أعلى من ميزانيات لاعبي 14 فريقاً بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويتجاوز راتب رونالدو إجمالي ما يتقاضاه كل لاعبي إمبولي 7.75 ملايين، وسبال 21 مليون، وكييفو فيرونا 21، وفروسيني 22، وبارما 23، وأودينيزي 26، وأتالانتا 27، وجنوى 29، وساسولو 30، وبولونيا 34، وسامبدوريا 36، وفيورنتينا 37، وتورينو 43.

ومن الجدير بالذكر، أن المتجر الإلكتروني لليوفي تعرض للتوقف في الأيام الاولى للإعلان عن الصفقة، بسبب الإقبال الشديد على شراء قميص اللاعب البرتغالي؛ حيث بيع أكثر من 60 ألف قميص لكريستيانو منذ الاعلان الرسمي عن الصفقة في 10 يوليو، بأسعار تتراوح بين 77 يورو للصغار، و114 يورو للبالغين.