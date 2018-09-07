بالفيديو.. هند البلوشي توجه رسالة قاسية لطليقها مشاري العوضي

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة هند البلوشي رسالة قاسية لطليقها الفنان مشاري العوضي خلال حلولها ضيفة بإحدى البرامج التليفزيونية .

وقالت هند عند طالب المذيعة بتوجيه كلمة لمشاري العوضي ، ” راح تبكي ياأبوعيالي .. شكراً ” .

يٌشار إلى أن الفنان مشاري العوضي كان قد أعلن عن طلاقه من الفنانة هند البلوشي ، مٌشيراً إلى أن الطلاق تم من فترة ولكن علاقته مستمرة مع هند من أجل أولادهما ، إلا أن طليقته خرجت للعلن وأكدت أن الطلاق تم قريباً قبل عرض آخر أغانيها ” مستفز ” .