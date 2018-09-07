بالصور.. وفاة الممثل الأمريكي بيرت رينولدز إثر أزمة قلبية حادة

أماني الغامدي(صدى):

رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي الشهير بيرت رينولدز، عن عمر يناهز 82 عامًا؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وقال مدير أعماله إريك كريتزر في رسالة بالبريد الإلكتروني: ” أن النجم توفي الخميس في مركز جوبيتر الطبي في فلوريدا ” .

تجدر الإشارة ” رينولدز ” من أكثر نجوم هوليوود شعبية، حيث ساهمت في ذلك وسامته وجاذبيته، وتألق في السبعينات والثمانينات ولعب بطولة أفلام منها Deliverance ” وThe Longest Yard ” .

يُذكر أن الممثل الأمريكي مع تقدمه في العمر عاني من مشكلات صحية وخضع لجراحة في القلب عام 2010، كما تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في 2013 إثر إصابته بالإنفلونزا.