” قرقاش ” يؤكد: الحوثي يواصل المراوغة والتعطيل

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن أزمة الوصول إلى جنيف التي خلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية تؤكد محاولتهم التعطيل وعدم الجدية اتجاه الحل السياسي.

وقال ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف وإشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدأ المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي “.