هل تستطيع المرأة المصابة بالأنيميا المنجلية الحمل؟.. ” الصحة ” توضح

علي العنزي(صدى):

ردت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على السؤال المتداول حول علاقة الأنيميا المنجلية والحمل، وهل تستطيع المرأة المصابة بالأنيميا المنجلية الحمل؟.

وأوضحت ” صحة حائل ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يوجد عدة خطوات قبل الحمل وأثناء الحمل لخروج المرأة المصابة بالأنيميا المنجلية منه بسلامة وصحة جيدة.

وأكدت أنه يمكن للمرأة المصابة أن تحمل بعد استشارة الطبيب، ولكن يجب عليها إيقاف الهيدروكسبوريا قبل 3 أشهر من الحمل أو بمجرد المعرفة بالحمل وأخذ البدائل الآمنة، كما يجب التأكد من كون الزوج غير حامل للمرض.

أما عن فترة الحمل، أشارت الصحة أنه يجب الالتزام المضادات الحيوية التي يتم صرفها من قبل الطبيب، وتناول جرعة عالية من حمض الفوليك يوميًا طوال فترة الحمل لتقوية خلايا الدم.

كما أضافت أنه يمكن تناول المسكنات خلال فترة الحمل مثل ” الباراسينامول ” عند اللزوم فقط، وأخذ الإسبرين يوميًا خلال الحمل؛ لتقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل.

يُذكر أن الأنيميا المنجلية هي أحد أهم أنواع أمراض فقر الدم الوراثية، وتنتج عن تغير شكل كريات الدم الحمراء إلى الشكل المنجلي شبيه لـ” الهلال “، ما يؤدي إلى تدني قدرتها على أداء وظيفتها مما يسبب نقص في كمية الأكسجين التي ينقلها الدم إلى كافة أنسجة الجسم وزيادة نسبة الفضلات وثاني أكسيد الكربون فيها.