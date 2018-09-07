منتجات الألبان تحمي الأشخاص من خطر الوفاة بالأمراض الدماغية

وارسو(صدى):

أوضحت دراسة علمية أجراها باحثون بجامعة ” لودز ” الطبية ببولندا، أن منتجات الألبان يحمي الأشخاص من خطر الوفاة بالأمراض الدماغية الوعائية أو السكتة الدماغية.

حيث اكشفت الباحثون في دراستهم الجديدة أن منتجات الألبان مثل ” الحليب ” قليل أو منزوع الدسم والزبادي والجبن؛ حيث تحمي الأشخاص من خطر الوفاة بالسكتة الدماغية.

تجدر الإشارة إلى أن الباحثون توصلوا إلى هذه النتائج؛ بعد دراسة استقصائية أٌجريت بين 1999 و2010 على 24 ألفا و474 شخصًا، يبلغ متوسط أعمارهم 48عامًا، وكان 51% منهم من النساء.