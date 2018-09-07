بالفيديو.. أسباب الفتور بين الزوجين وطرق علاجه

أماني الغامدي(صدى):

استعرض برنامج ” صباح الخير ياعرب ” ، أسباب الفتور بين الزوجين وطرق علاجه ، عقب إصابة الحياة بالملل، عقب أن كان يتخللها الحب .

وقالت خلود أمير متخصصة في فن التواصل وتطوير الذات ، إن مراحل الزواج كثيرة ، والمرحلة الأولى نقدر نطلق عليها مرحلة ماسية ، وبها يكون الزوجان لم يظهرا شخصياتهما الأساسية ، وبعد مرور سنة على الزواج يظهر كل منها على حقيقته حيث تخف لهفة الحب ، وتسير حالة من الفتور بالعلاقة .

وتابعت خلود ، يجب أن ينتبه الزوجان لحالة الفتور والعمل على حلها والخروج منها حتى لا يحدث انفصال عاطفي ، ومن أسباب الفتور ، تحمل المسئولية مع كثرتها واختلاف وجهة النظر في تحمل المسئوليات ، الأنانية عندما يقدم أحد الزوجين نفسه على الآخر ، حب التسلط وعدم فهم شخصية كل منهما الآخر .

وأضافت خلود ، يجب أن يكون الزوجان واعين وأن العلاقة الزوجية تحتاج جهود والملل والفتور عندما يدخل في العلاقة يصاحبه الإنفصال العاطفي .