بالفيديو.. ” حلا نورة ” تعلن طلاقها في بث مباشر وتكشف عن عمرها

أماني الغامدي(صدى):

تفاعلت الفنانة حلا نورة، مع جمهورها ومتابعيها من خلال بث مباشر معهم عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” استمر لمدة نصف ساعة.

وفجرت ” حلا نورة ” خبر طلاقها عن زوجها وانفصاله عنها خلال البث المباشر، معبره عن غضبها الشديد من تكرار السؤال حول إذا كانت متزوجة ولديها أطفال أم لا.

وقالت ردًا على سؤال أحد المتابعين حول هذا الأمر: ” وانتي هتستفيدي ايه لما تعرفي..جواكي نار عايزة تعرفي.. كفاية بقى تسألوني الأسئلة الشخصية ديه..هريحكم انا فعلا انفصلت مو لابسة دبلة ” .

كما كشفت الفنانة نورة عن عمرها ردًا على سؤال أحد متابعيها، مؤكده أن عمرها الحالي 21 عامًا، وطولها 157 سم.